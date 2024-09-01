Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1836 года СПБ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1836 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Maison Palombo за 180000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
80775 $
Цена в валюте аукциона 75000 CHF
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность AU53
Цена
160000 $
Цена в валюте аукциона 160000 USD
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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