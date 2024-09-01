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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1836 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1836 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1836 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1836 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Maison Palombo за 180000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2011.

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Россия 12 рублей 1836 СПБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 PL NGC
Цена
80775 $
Цена в валюте аукциона 75000 CHF
Россия 12 рублей 1836 СПБ на аукционе Александр - September 20, 2019
Россия 12 рублей 1836 СПБ на аукционе Александр - September 20, 2019
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2019
Сохранность AU53
Цена
160000 $
Цена в валюте аукциона 160000 USD
Россия 12 рублей 1836 СПБ на аукционе Palombo - November 27, 2011
Продавец Palombo
Дата 27 ноября 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1836 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1836 СПБ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 12 рублей 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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