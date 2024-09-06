Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1834 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1834 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1834 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1834 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе Maison Palombo за 220000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • CNG (1)
  • Palombo (2)
  • SINCONA (2)
Россия 12 рублей 1834 СПБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
45234 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Россия 12 рублей 1834 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
152205 $
Цена в валюте аукциона 150000 CHF
Россия 12 рублей 1834 СПБ на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1834 СПБ на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1834 СПБ на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1834 СПБ на аукционе Palombo - November 30, 2012
Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1834 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 12 рублей 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1834 года Все российские монеты российские платиновые монеты российские монеты номиналом 12 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск