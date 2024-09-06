Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1834 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1834 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе Maison Palombo за 220000 CHF. Торги состоялись 30 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
45234 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
152205 $
Цена в валюте аукциона 150000 CHF
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 30 ноября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?
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