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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1833 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1833 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1833 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Maison Palombo

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 255

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1833 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 32477 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
19503 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
23192 $
Цена в валюте аукциона 3400000 JPY
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Palombo - October 22, 2016
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность AU53
Цена
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58 PL
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU53
Цена
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU55
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU50
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность VF
Цена
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Россия 12 рублей 1833 СПБ на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS61 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 12 рублей 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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