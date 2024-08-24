Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1833 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Maison Palombo
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 255
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1833 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 32477 проданному на аукционе Heritage Auctions за 84000 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
19503 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
23192 $
Цена в валюте аукциона 3400000 JPY
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU58 PL
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Для продажи 12 рублей 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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