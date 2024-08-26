Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1832 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,102
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1832 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Александр за 190000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
30016 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF66
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 12 рублей 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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