Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1832 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1832 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1832 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,102

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1832 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 73 проданному на аукционе Александр за 190000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • CNG (1)
  • Dorotheum (1)
  • Goldberg (2)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (2)
  • MDC Monaco (1)
  • New York Sale (1)
  • Nihon (1)
  • NumisCorner (1)
  • Rare Coins (3)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • SINCONA (4)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
  • Александр (6)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
30016 $
Цена в валюте аукциона 28000 EUR
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
16790 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS61
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Dorotheum - November 13, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность PF66
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Spink - April 28, 2018
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе Spink - April 28, 2018
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе НИКО - December 20, 2017
Россия 12 рублей 1832 СПБ на аукционе НИКО - December 20, 2017
Продавец НИКО
Дата 20 декабря 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 12 рублей 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1832 года Все российские монеты российские платиновые монеты российские монеты номиналом 12 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск