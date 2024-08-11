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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

12 рублей 1831 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 12 рублей 1831 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 12 рублей 1831 года СПБ - цена платиновой монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Платина (0,95)
  • Вес 41,41 гр
  • Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
  • Диаметр 35,75 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,463

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 12 рублей
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1831 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 8552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Rimon Auctions - July 31, 2024
Продавец Rimon Auctions
Дата 31 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
7929 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - October 16, 2023
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - October 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Münzenonline - April 8, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Münzenonline - November 26, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Chaponnière - May 16, 2021
Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - April 6, 2021
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - April 6, 2021
Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Frühwald - February 13, 2020
Продавец Frühwald
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 12 рублей 1831 СПБ на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 12 рублей 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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