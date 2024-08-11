Россия Период: 1699-1991 1699-1991
12 рублей 1831 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Платина (0,95)
- Вес 41,41 гр
- Чистой платины (1,2648 oz) 39,3395 гр
- Диаметр 35,75 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,463
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 12 рублей
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 12 рублей 1831 года со знаком СПБ. Это платиновая монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 8552 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 70000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
7929 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Продавец Stack's
Дата 16 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 6 апреля 2021
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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