Пробный Модуль рубля 1846 года "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Россия, Николай I)

Для продажи Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.