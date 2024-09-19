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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Модуль рубля 1846 года "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробный Модуль рубля 1846 года "На прессе конструкции Д. Ульхорна" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробный Модуль рубля 1846 года "На прессе конструкции Д. Ульхорна" - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал Модуль рубля
  • Год 1846
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Гревенброх
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1846 года "На прессе конструкции Д. Ульхорна". Это медная монета периода Николая I отчеканена на Гревенброхском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6596 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (3)
  • Münzenonline (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
969 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
789 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Auctiones - March 20, 2022
Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Имперская монета - September 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Westfälische - September 7, 2016
Продавец Westfälische
Дата 7 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Пробный) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Модуль рубля 1846 "На прессе конструкции Д. Ульхорна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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