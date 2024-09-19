Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный Модуль рубля 1846 года "На прессе конструкции Д. Ульхорна" (Россия, Николай I)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный Модуль рубля 1846 года "На прессе конструкции Д. Ульхорна". Это медная монета периода Николая I отчеканена на Гревенброхском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6596 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
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- Westfälische (1)
- Имперская монета (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 сентября 2018
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 7 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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