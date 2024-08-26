Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 1/4 копейки 1840 года. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 1/4 копейки 1840 года. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 31753 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
925 $
Цена в валюте аукциона 925 USD
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
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