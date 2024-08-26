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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 1/4 копейки 1840 года. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 1/4 копейки 1840 года Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 1/4 копейки 1840 года Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 1/4 копейки 1840 года. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 31753 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность SP65 BN PCGS
Цена
925 $
Цена в валюте аукциона 925 USD
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
******
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Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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