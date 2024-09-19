Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 1/4 копейки 1840 года (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 1/4 копейки 1840 года. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
2287 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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