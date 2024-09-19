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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 1/4 копейки 1840 года (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробные 1/4 копейки 1840 года - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 1/4 копейки 1840 года - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 1/4 копейки 1840 года. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 599 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
2287 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Имперская монета - March 18, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 18 марта 2018
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1840 (Пробные) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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