Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 1/2 копейки 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Без обозначения монетного двора. Новодел
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 1/2 копейки 1840 года. Без обозначения монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 31754 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 25 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (2)
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск