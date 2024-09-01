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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 1/2 копейки 1840 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 1/2 копейки 1840 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 1/2 копейки 1840 года СПБ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 1/2 копейки 1840 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 3022 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - March 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF65 NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
880 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русское Наследие - March 22, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
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Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 1, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Русский Нумизматический Дом - September 27, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
******
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Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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