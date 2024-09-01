Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 1/2 копейки 1840 года СПБ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 1/2 копейки 1840 года со знаком СПБ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 3022 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (3)
- Stack's (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Stack's
Дата 3 марта 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
880 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 22 марта 2017
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 сентября 2015
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск