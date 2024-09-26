Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 1/2 копейки 1840 года СПБ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 1/2 копейки 1840 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (3)
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
956 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 10 декабря 2010
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
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Где продать?
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