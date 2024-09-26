Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 1/2 копейки 1840 года СПБ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - Пробные 1/2 копейки 1840 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - Пробные 1/2 копейки 1840 года СПБ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1840
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 1/2 копейки 1840 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе SINCONA AG за 8000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Heritage (4)
  • Höhn (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • Империя (3)
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
956 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF65 BN PCGS
Цена
2520 $
Цена в валюте аукциона 2520 USD
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Frühwald - November 29, 2019
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - December 22, 2018
Продавец Империя
Дата 22 декабря 2018
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность SP64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - December 10, 2010
Продавец Империя
Дата 10 декабря 2010
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1/2 копейки 1840 СПБ (Пробные) на аукционе Империя - April 16, 2010
Продавец Империя
Дата 16 апреля 2010
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1840 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1/2 копейки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск