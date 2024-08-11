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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/8 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/8 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1/8 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,979)
  • Вес 51,19 гр
  • Чистого серебра (1,6112 oz) 50,115 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/8 фунта
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/8 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (2)
Россия 1/8 фунта 1829 "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
26000 $
Цена в валюте аукциона 26000 USD
Россия 1/8 фунта 1829 "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Россия 1/8 фунта 1829 "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/8 фунта 1829 "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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