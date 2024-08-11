Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/8 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" (Россия, Николай I)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/8 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке". Это серебряная монета периода Николая I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 584 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (2)
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58
Цена
26000 $
Цена в валюте аукциона 26000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
32000 $
Цена в валюте аукциона 32000 USD
Где продать?
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