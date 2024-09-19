Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/16 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,979)
- Вес 25,6 гр
- Чистого серебра (0,8058 oz) 25,0624 гр
- Диаметр null мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1/16 фунта
- Год 1829
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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