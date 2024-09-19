Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/16 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 1/16 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I
Реверс монеты - 1/16 фунта 1829 года "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" - цена серебряной монеты - Россия, Николай I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,979)
  • Вес 25,6 гр
  • Чистого серебра (0,8058 oz) 25,0624 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1/16 фунта
  • Год 1829
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1/16 фунта 1829 "Слиток для платежей на Дальнем Востоке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Николая I Монеты России 1829 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1/16 фунта Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск