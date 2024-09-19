Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS62 BN
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Где продать?
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