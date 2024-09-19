5 копеек 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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