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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе SINCONA AG за 4500 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
4927 $
Цена в валюте аукциона 4500 CHF
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2012
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 15, 2012
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2012
Сохранность MS62 BN
Цена
4000 $
Цена в валюте аукциона 4000 USD
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 5 копеек 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Для продажи 5 копеек 1832 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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