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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1838 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе Pegasus Auctions AB за 3600 EUR. Торги состоялись 30 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
3859 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
2605 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Россия 5 копеек 1838 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Aurora Numismatica - October 6, 2019
Продавец Aurora Numismatica
Дата 6 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1838 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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