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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000 USD. Торги состоялись 14 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2906 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 14, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 5 копеек 1835 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1835 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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