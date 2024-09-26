Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1835 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 178 проданному на аукционе Русское Наследие за 5000 USD. Торги состоялись 14 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
2906 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 14 декабря 2019
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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