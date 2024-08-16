Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ КТ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Русское Наследие за 3600 USD. Торги состоялись 16 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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