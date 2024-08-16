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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1837 года ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ КТ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 177 проданному на аукционе Русское Наследие за 3600 USD. Торги состоялись 16 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS65 RB RNGA
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Россия 5 копеек 1837 ЕМ КТ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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