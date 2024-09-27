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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе Katz Auction за 2701 EUR. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2812 $
Цена в валюте аукциона 2701 EUR
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
2050 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1835 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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