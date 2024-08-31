Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 928 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 12250 PLN
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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