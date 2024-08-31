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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 928 проданному на аукционе SINCONA AG за 3400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 12250 PLN
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность MS63 RNGA
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - July 18, 2018
Продавец Империя
Дата 18 июля 2018
Сохранность SP62 RB PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 18, 2017
Продавец AURORA
Дата 18 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1834 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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