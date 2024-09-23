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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3405 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 312 USD. Торги состоялись 27 мая 2006.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Россия 5 копеек 1833 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1833 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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