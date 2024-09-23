5 копеек 1833 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3405 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 312 USD. Торги состоялись 27 мая 2006.

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