5 копеек 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность UNC (9) AU (17) XF (15) VF (9) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (3) MS61 (3) MS60 (1) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) VF25 (1) DETAILS (3) BN (8) Сервис RNGA (4) NGC (6) CGC (1)

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