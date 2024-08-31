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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - July 21, 2022
Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1837 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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