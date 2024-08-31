Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1837 года СМ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе MS67 за 100000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
337 $
Цена в валюте аукциона 30000 RUB
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS CGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MS67
Дата 21 июля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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