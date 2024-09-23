Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,430,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1838 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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