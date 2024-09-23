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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,430,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность F
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность AU
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 275 USD
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
******
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Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Денга1700 - December 13, 2021
Продавец Денга1700
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1838 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1838 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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