5 копеек 1838 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1838 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 586 проданному на аукционе SINCONA AG за 1900 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (10) AU (16) XF (7) VF (12) F (1) Сохранность (слабы) MS64 (6) MS63 (1) MS62 (2) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF35 (2) VF20 (1) RB (2) BN (9) Сервис PCGS (2) NGC (7)

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