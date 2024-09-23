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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Александр за 750000 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
8201 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - November 27, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - December 24, 2021
Продавец Империя
Дата 24 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - February 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - November 12, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 12 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - September 19, 2020
Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - September 9, 2020
Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1837 ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1837 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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