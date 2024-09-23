Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1837 года ЕМ НА "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1837 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Александр за 750000 RUB. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
8201 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 456 USD
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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