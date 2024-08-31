Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,763,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (203) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22663 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2013 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
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Дата 10 декабря 2023
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