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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1835 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,763,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (203) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1835 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22663 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2013 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - June 11, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - June 7, 2023
Продавец Александр
Дата 7 июня 2023
Сохранность VF25
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1835 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1835 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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