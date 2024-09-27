Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 41,795,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Numisbalt за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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