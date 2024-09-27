5 копеек 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Numisbalt за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность UNC (5) AU (15) XF (36) VF (14) F (2) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (8) XF45 (4) XF40 (4) VF35 (2) F15 (1) DETAILS (3) RB (1) BN (6) Сервис PCGS (3) NGC (9) CGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (5)

Gorny & Mosch (2)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (2)

iNumis (1)

Jesús Vico (1)

Katz (13)

Kroha (2)

Künker (1)

La Galerie Numismatique (1)

MUNZE (2)

Naumann (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (2)

Rare Coins (9)

Rauch (4)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (1)

Rzeszowski DA (1)

Stack's (1)

Teutoburger (1)

WCN (1)

Александр (3)

Империя (3)

Имперская монета (8)

Монеты и Медали (2)

НИКО (3)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (1)