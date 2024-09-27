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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1834 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 41,795,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 582 проданному на аукционе Numisbalt за 1000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Naumann - July 2, 2023
Продавец Naumann
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 5 копеек 1834 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1834 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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