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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 5 копеек 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 5 копеек 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 22,72 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,080,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (183) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF45 BN ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - April 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 5 копеек 1832 ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1832 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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