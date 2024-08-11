5 копеек 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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