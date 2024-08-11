Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1832 года ЕМ ФХ "Орел с опущенными крыльями" (Россия, Николай I)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 22,72 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,080,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 5 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (183) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 4400 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 80 RUB
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF45 BN ННР
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 23 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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