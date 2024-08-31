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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1838 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1838 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1838 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 30481 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2468 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1838 СМ на аукционе Heritage - April 14, 2015
Россия 10 копеек 1838 СМ на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность PF64 RD NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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