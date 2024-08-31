Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1838 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 30481 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2468 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
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