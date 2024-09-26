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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1837 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1837 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1837 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1515 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе MS67 - January 13, 2022
Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
3217 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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