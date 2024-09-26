Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1837 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1515 проданному на аукционе SINCONA AG за 6500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 13 января 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
3217 $
Цена в валюте аукциона 240000 RUB
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Где продать?
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