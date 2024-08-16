Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1833 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1833
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Где продать?
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