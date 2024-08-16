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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1833 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1833 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1833 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 8000 USD. Торги состоялись 28 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
8000 $
Цена в валюте аукциона 8000 USD
Россия 10 копеек 1833 СМ на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 RB NGC
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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