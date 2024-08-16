Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1832 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 5658 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Rare Coins (1)
- Stack's (1)
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Где продать?
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