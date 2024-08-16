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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1832 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1832 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1832 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 5658 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Rare Coins (1)
  • Stack's (1)
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS64
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность UNC
Цена
2185 $
Цена в валюте аукциона 2185 USD
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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