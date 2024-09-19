Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1831 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1831
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1997 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 633 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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