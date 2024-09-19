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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1831 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1831 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1831 года СМ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1997 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 633 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1831 СМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 10 копеек 1831 СМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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