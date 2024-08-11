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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1838 года ЕМ НА. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1838 года ЕМ НА Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1838 года ЕМ НА Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1838
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком ЕМ НА. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2140 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1000 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CNG (1)
  • Gorny & Mosch (1)
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Россия 10 копеек 1838 ЕМ НА на аукционе CNG - January 8, 2006
Продавец CNG
Дата 8 января 2006
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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