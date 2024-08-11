10 копеек 1838 года ЕМ НА. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком ЕМ НА. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2140 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1000 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

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