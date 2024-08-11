Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1838 года ЕМ НА. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1838
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1838 года со знаком ЕМ НА. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 2140 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1000 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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