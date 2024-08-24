Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1836 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Myntauktioner i Sverige AB
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1836
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1836 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Myntauktioner i Sverige AB за 8200 SEK. Торги состоялись 24 марта 2018.
Сохранность
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Где продать?
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