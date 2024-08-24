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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1836 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1836 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1836 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Myntauktioner i Sverige AB

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1836 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 854 проданному на аукционе Myntauktioner i Sverige AB за 8200 SEK. Торги состоялись 24 марта 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Stephen Album (1)
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Stephen Album - May 26, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 26 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1836 ЕМ ФХ на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - March 25, 2018
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 25 марта 2018
Сохранность AU
Цена
996 $
Цена в валюте аукциона 8200 SEK

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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