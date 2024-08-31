Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1835 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1835 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 41414 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7500 USD. Торги состоялись 8 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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