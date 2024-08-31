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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1835 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1835 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1835 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1835 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 41414 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7500 USD. Торги состоялись 8 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HARMERS (1)
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  • Stack's (1)
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
3020 $
Цена в валюте аукциона 2901 EUR
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Россия 10 копеек 1835 ЕМ ФХ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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