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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1834 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1834 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1834 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1511 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Universum Coins GmbH (1)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
519 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 RD NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS62 RD NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
******
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Россия 10 копеек 1834 ЕМ ФХ на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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