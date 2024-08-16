Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1834 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1834 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1511 проданному на аукционе SINCONA AG за 2200 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS62 RD NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность MS62 RD NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность MS63 RB RNGA
Цена
******
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Где продать?
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