Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1833 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.
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