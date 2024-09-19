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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1833 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1833 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1833 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1833 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2800 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
Россия 10 копеек 1833 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS64 PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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