Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1832 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
1871 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 PL
Цена
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