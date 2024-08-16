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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1832 года ЕМ ФХ. Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 копеек 1832 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1832 года ЕМ ФХ Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком ЕМ ФХ. Новодел. Это медная монета периода Николая I. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Numimarket (1)
  • Rare Coins (1)
  • Spink (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
1871 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
2020 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS64 PL
Цена
******
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Spink - June 26, 2018
Продавец Spink
Дата 26 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 10 копеек 1832 ЕМ ФХ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS64 RB
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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