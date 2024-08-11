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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1837 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1837 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1837 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5484 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 370 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • HERVERA (1)
  • Rare Coins (1)
  • Soler y Llach (1)
  • WAG (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (3)
  • Монеты и Медали (1)
  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 10048 RUB
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 2330 RUB
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Империя - July 19, 2019
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе HERVERA - December 18, 2012
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 СМ на аукционе Soler y Llach - December 17, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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