Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1837 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5484 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 370 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 10048 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 2330 RUB
Продавец Империя
Дата 19 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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