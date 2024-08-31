10 копеек 1835 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1835 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6551 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность AU (6) XF (2) VF (12) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF25 (1) VF20 (2) DETAILS (2) BN (1) Сервис RNGA (1)