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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1835 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1835 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1835 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 500,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1835
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1835 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6551 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 131 EUR
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50 BN
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - July 7, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе MUNZE - May 20, 2020
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность XF40
Цена
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность AU53
Цена
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Имперская монета - January 24, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1835 СМ на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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