Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1835 года СМ (Россия, Николай I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 500,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1835
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1835 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6551 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 24 июня 2009.
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU50 BN
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 января 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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