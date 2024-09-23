10 копеек 1832 года СМ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MUNZE за 115000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2023.

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