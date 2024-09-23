Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1832 года СМ (Россия, Николай I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 510,000
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1832
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MUNZE за 115000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2023.
Сохранность
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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