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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1832 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1832 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1832 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 510,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1832 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе MUNZE за 115000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Katz (4)
  • MUNZE (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (7)
  • Александр (1)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Империя - June 1, 2023
Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 8500 RUB
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Имперская монета - October 30, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия 10 копеек 1832 СМ на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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