Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1831 года СМ (Россия, Николай I)
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 837 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 12963 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена
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