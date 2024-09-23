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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1831 года СМ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1831 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1831 года СМ - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 510,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1831
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1831 года со знаком СМ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 837 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 5 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Имперская монета (2)
Россия 10 копеек 1831 СМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
308 $
Цена в валюте аукциона 263 EUR
Россия 10 копеек 1831 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1831 СМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 12963 RUB
Россия 10 копеек 1831 СМ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия 10 копеек 1831 СМ на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена
******
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Россия 10 копеек 1831 СМ на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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