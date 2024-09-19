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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1837 года ЕМ КТ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1837 года ЕМ КТ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1837 года ЕМ КТ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком ЕМ КТ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF45 BN RNGA
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Lucernae Numismática - December 5, 2021
Продавец Lucernae Numismática
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 10 копеек 1837 ЕМ КТ на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность F12
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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