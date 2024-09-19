10 копеек 1837 года ЕМ КТ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком ЕМ КТ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность AU (5) XF (13) VF (23) F (2) VG (3) G (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (2) VF35 (3) VF30 (4) VF25 (1) F12 (2) VG8 (3) DETAILS (4) BN (3) Сервис RNGA (3) ННР (1)

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