Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1837 года ЕМ КТ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком ЕМ КТ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 977 проданному на аукционе Редкие Монеты за 32000 RUB. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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