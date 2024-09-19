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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1837 года ЕМ НА (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1837 года ЕМ НА - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1837 года ЕМ НА - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Редкие Монеты за 850 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 3406 RUB
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 13138 RUB
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Русское Наследие - November 13, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Империя - November 10, 2022
Продавец Империя
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ НА на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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