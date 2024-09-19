Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1837 года ЕМ НА (Россия, Николай I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком ЕМ НА. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Редкие Монеты за 850 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
148 $
Цена в валюте аукциона 13138 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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