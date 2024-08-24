10 копеек 1837 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность AU (1) XF (6) VF (11) F (7) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) XF45 (1) VF35 (1) VF30 (1) VF20 (1) F12 (6) DETAILS (1)

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