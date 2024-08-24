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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 копеек 1837 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)

Аверс монеты - 10 копеек 1837 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 10 копеек 1837 года ЕМ ФХ - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45,45 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,728,250

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1837
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Katz (7)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (2)
  • SINCONA (1)
  • WCN (1)
  • Александр (7)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (1)
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность F12
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F12
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность F12
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность F12
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F12
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность F12
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Монеты и Медали - January 20, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 20 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 копеек 1837 ЕМ ФХ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 копеек 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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