Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1837 года ЕМ ФХ (Россия, Николай I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 45,45 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,728,250
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 10 копеек
- Год 1837
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1837 года со знаком ЕМ ФХ. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Katz (7)
- Künker (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (1)
- Rauch (2)
- SINCONA (1)
- WCN (1)
- Александр (7)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (1)
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность F12
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F12
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 копеек 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск