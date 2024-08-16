Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1840
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Колпино
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6293 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 400 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
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