1 копейка 1840 года СПМ. Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1840 года со знаком СПМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6293 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 400 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

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