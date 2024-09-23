Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1846 года СМ. Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1846
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1846 года со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 334 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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