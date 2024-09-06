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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1836
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Александр за 2800 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 копейка 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - May 27, 2020
Продавец MS67
Дата 27 мая 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
952 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 1 копейка 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 копейка 1836 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1836 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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