Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1836 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1836 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 28 проданному на аукционе Александр за 2800 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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