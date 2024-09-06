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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1834
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • UBS (1)
  • Александр (1)
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
4285 $
Цена в валюте аукциона 4000 CHF
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS63 RB
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Россия 1 копейка 1834 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1834 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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