Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,55 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Николай I
- Номинал 1 копейка
- Год 1834
- Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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