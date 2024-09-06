1 копейка 1834 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1834 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (3) Сохранность (слабы) MS63 (1) RB (1)