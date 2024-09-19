Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1800 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Где продать?
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