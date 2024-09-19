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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1833 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1833
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1833 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1355 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1800 USD. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - February 14, 2022
Продавец Goldberg
Дата 14 февраля 2022
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Goldberg - June 15, 2021
Продавец Goldberg
Дата 15 июня 2021
Сохранность SP63 RB PCGS
Цена
1560 $
Цена в валюте аукциона 1560 USD
Россия 1 копейка 1833 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?

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