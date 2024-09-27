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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями". Новодел (Россия, Николай I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I Реверс монеты - 1 копейка 1832 года СМ "Орел с опущенными крыльями" Новодел - цена монеты - Россия, Николай I

Фотография: Suomen Numismaattinen Yhdistys

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,55 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Николай I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1832
  • Правитель Николай I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1832 года "Орел с опущенными крыльями" со знаком СМ. Новодел. Это медная монета периода Николая I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 585 проданному на аукционе Имперская монета за 30953 RUB. Торги состоялись 21 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 30953 RUB
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1832 СМ "Орел с опущенными крыльями" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1832 "Орел с опущенными крыльями" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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